Чергова зустріч спецпредставника Держдепартаменту США по України Курта Волкера із радником президента Росії Владиславом Сурковим відбудеться 26 січня в Дубаї.
Як повідомив дипломат у коментарі «Голосу Америки» у понеділок, 22 січня, він планує обговорити із Сурковим ситуацію в українському Донбасі та перспективи розміщення миротворчого контингенту в ОРДЛО.
Перед візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів Волкер 24 січня відвідає Донбас, а наступного дня зустрінеться з українським політичним керівництвом у Києві.
Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон призначив Курта Волкера спецпредсавителем США по Україні 7 липня. Після вступу на посаду Волкер тричі відвідував Київ, а також провів три раунди переговорів із радником президента РФ Владиславом Сурковим, присвячених Україні. 21 серпня 2017 року Волкер і Сурков зустрічалися в Мінську, а 7 жовтня та 13 листопада – у Белграді.