Найпопулярнішим автомобілем в Європі за 2017 рік названо Volkswagen Golf. Відповідний рейтинг склали фахівці міжнародної аналітичної компанії JATO Dynamics.
За 11 місяців нинішнього року в Європі купили понад 445 тисяч машин Volkswagen Golf. У Австрії, Бельгії, Німеччині, Норвегії і Люксембурзі він також зайняв першу сходинку в аналогічних списках. Друге місце отримав хетчбек Renault Clio. Найбільше його купували у Франції, Португалії та Нідерландах. Загальна кількість проданих машин цієї моделі склало майже 300 тисяч.
Трійку лідерів замикає Volkswagen Polo, який купили 255 тисяч авто, проте в порівнянні з минулим роком попит на нього впав більш ніж на 10 %. Далі йде американський автомобіль Ford Fiesta (237 тисяч проданих примірників), а останнім в рейтингу став кросовер Nissan Qashqai (230 тисяч).