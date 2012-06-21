Німецький автогігант Volkswagen AG визнаний найбільшим виробником автотранспорту в світі за підсумками минулого року.
Примітно, що Volkswagen є лідером серед автовиробників третій рік поспіль. На другій позиції розташовується компанія Toyota. У минулому році вона реалізувала 10,6 млн машин, що на 2% більше, ніж в 2017 році. Уточнимо, що в цифрах «Тойоти» враховані продажу брендів Daihatsu і Hino.
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Раніше Volkswagen відзвітував, що в минулому році продажі концерну склали 10,8 млн авто. Нагадаємо, до складу найбільшого автовиробника в світі входять марки Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda. Також VW контролює бренди Ducati, MAN, Scania і Volkswagen Commercial.
Третє місце серед лідерів глобального авторинку займає Nissan Motor Co. Продажі цього виробника в минулому році склали 5,65 млн машин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»