Про це директор Національного інституту стратегічних досліджень розповів в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр».
«Свого часу я підкреслював: нинішня Україна пожинає плоди попереднього двадцятирічного розвитку, що призвів до формування олігархічної суспільної системи. Вона паразитувала на радянському спадку, імітувала ринкові й демократичні процеси та інститути, поляризувала українське суспільство, гальмувала розвиток середнього класу, деформувала політичну культуру, створила залежну й безініціативну зовнішню політику, підірвала потенціал Збройних сил. Вона виявилася не спроможною витримати потужний зовнішній удар, завданий російською агресією», – сказав Володимир Горбулін.
Він також наголосив, що докорінна перебудова цієї системи — перша передумова остаточної перемоги над агресором та відновлення територіальної цілісності й державного суверенітету. Водночас слід усвідомити: суспільні устрої, які формуються десятиліттями, не руйнуються впродовж одного-двох років. Міцний і динамічний середній клас, глибоко вкорінені демократичні цінності, максимально ефективна й легітимна державно-адміністративна та політична системи — ось головні вороги олігархії, що не руйнується вибірковими репресіями проти найбільш одіозних, хоч би якими бажаними ці репресії були для їхніх конкурентів і зубожілого й озлобленого населення.