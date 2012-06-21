З вимогою провести перевірки постачальників енергоресурсів на місцях і виправити ситуацію із встановленням тарифів, вищих за прогнозовані, звертатиметься Прем’єр-міністр Володимир Гройсман до Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Стурбованість глави уряду спричинено непоодинокими випадками отримання громадянами квитанцій з непомірними й необґрунтованими цифрами сплати за газ.

«Звертаюся до громадян: платіть лише за фактично спожитий газ за ціною 8,55 гривні за кубометр. Усе інше — шахрайство з боку постачальників, — сказав Володимир Гройсман під час традиційної п’ятничної «Години запитань до уряду» у Верховній Раді. — Треба підтримати НКРЕКП з точки зору контролю і штрафувати облгази… Вони виходять за межі своїх повноважень, а люди страждають.. Облгазам слід вжарити по перше число. Вони монополісти, просто вже сіли всім на шию і звісили ноги. Вони повинні за це платити величезні штрафи, якщо знущаються над людьми».

Володимир Гройсман ініціював створення спеціальної робочої групи з перевірки облгазів, повідомляє УНІАН: «Зробимо групу і почнемо їх приводити до тями».

На продовження теми ЖКГ Прем’єр запевнив, що наступного року 100% житлових субсидій населенню буде монетизовано. За 27 років незалежності держави це буде зроблено вперше. Водночас українці зможуть отримати заощаджену в опалювальний сезон субсидію у вигляді «живих грошей», які буде зараховано на спеціальний рахунок у банку.

Йшлося й про роботу контрольних органів. Скажімо, 2019 року перевірки бізнесу проводитимуть згідно з планами, які оприлюднені на сайтах відповідних структур.

«У жодному разі це не каральна система, а нормальна європейська практика. І з 1 січня будуть допускати до перевірок підприємства за конкретними ризиковими ознаками, а не за формальними, коли можна тиснути на бізнес, — наголосив Володимир Гройсман. — Для нас неважливо — написано на розетці 220 чи ні. Для нас важливо — безпечний цей об’єкт для людей чи ні».

Він наголосив, що контрольні перевірки можуть відбуватися за попереднім планом і спеціальними чек-листами, де чітко вказано ризики, які треба усунути. При цьому такі чек-листи мають бути й на підприємстві. Водночас Прем’єр підкреслив, що будь-який тиск на підприємців неприпустимий: «Чесний бізнес має отримати повагу. І він її отримає. А також — повну підтримку уряду».

Володимир Гройсман також пообіцяв, що керівники державних підприємств після закінчення чинних контрактів більше не отримуватимуть «космічні» зарплати: «Контракти в усіх високооплачуваних керівників держкомпаній, які завершуються, переглядатимуть на нових умовах з нормальними заробітними платами, а не «космічними». Я жодного контракту з «космічними» зарплатами не підпишу».

А народних депутатів Прем’єр закликав об’єднатися і ухвалити необхідні законодавчі зміни, передусім до Конституції, які закріпили б успіхи децентралізації, її незворотність і дали змогу провести новий етап реформи. Символічно, що ці слова прозвучали з парламентської трибуни саме в День місцевого самоврядування.

«Те, що ми зробили в реформі децентралізації, заслуговує поваги. Ми вже маємо перші результати. Реформа дала мільйонам громадян нові можливості. Там, де створено об’єднані громади, формуються стратегії розвитку територій. І це тішить, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Ми виконали завдання, які стояли перед нами з 2014 року. Тепер новий етап. Він триватиме орієнтовно 600 днів. Давайте закріпимо зміни так, щоб ніхто не зміг їх зруйнувати. Я розраховую, що ми зможемо за цієї каденції парламенту зробити реформу успішною і незворотною».

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«Урядового кур’єра»