У Херсонській області ввели в експлуатацію 12 вітрогенераторів вітряної електростанції Новотроїцька.
Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.
«Після завершення будівництва електростанція увійде до трійки найпотужніших в Україні», — заявив Гройсман.
Потужність вітрогенераторів становить 43,2 МВт.
Будувати вітроелектростанцію потужністю 69,3 МВт почали наприкінці минулого року. Новотроїцька складається з вітроенергетичних установок одного з найбільших в світі виробників вітрогенераторів – данської компанії Vetas.
Нагадаємо, що 29 вересня у Херсонській області відкрили першу чергу Новотроїцької вітроелектростанції.