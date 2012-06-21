Кабінет Міністрів України в рамках реалізації політики безпеки дорожнього руху в Україні ставить завдання досягти 30-відсоткового зниження аварійності, травмування та смертності на автошляхах, а також окремо опрацювати програми додаткового захисту дітей. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час всеукраїнської наради з питань безпеки дорожнього руху. Нарада відбулася сьогодні, 4 жовтня, у Кам’янці-Подільському Хмельницької області. Глава Уряду перебуває у місті з робочою поїздкою.
Перед початком зібрання Володимир Гройсман ознайомився з ходом будівництва дороги Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці біля Кам’янця-Подільського. Це одна з найбільш проблемних доріг регіону. Вона не ремонтувалася з 1970 року і через складний ландшафт завжди була однією з найнебезпечніших. На цій ділянці гинули понад сто людей щороку.
У квітні поточного року тут розпочато капітальний ремонт із розширенням полотна. Всі роботи ведуться за окремою бюджетною програмою, а сам проект будівництва сформовано з урахуванням вимог безпеки.
«Ми будуємо нові дороги, роботи багато. Але про питання безпеки не можна забувати. Маємо жахливі цифри травмованих та загиблих, – сказав Володимир Гройсман. – В рамках дорожнього фонду (цього року) ми виділили понад 2 млрд грн на проведення заходів з підтримки безпеки руху».
Одночасно Глава Уряду наголосив, що безпека руху – це комплексна робота. Дороги – лише одна її складова. Інші – персональна відповідальність водія і система контролю за ситуацією на дорогах.
«Я не ставлю за мету карати людей. Але ми повинні розуміти і те, що ДТП – це, окрім іншого, перевищення швидкості і нехтування правилами дорожнього руху, – сказав Володимир Гройсман. - Має бути системний контроль і відповідальність водія. Завжди говорю: правила дорожнього руху написані кров’ю, і саме від наших рішень залежить те, наскільки безпечними будуть наші дороги. Ставлю завдання – досягти 30-відсоткового зниження аварій, травм і смертності. Це більше тисячі врятованих життів».
Прем’єр-міністр наголосив, що можливості для розгортання системи контролю є і на законодавчому рівні, і в фінансовій площині.
Довідково
За даними Міністерства внутрішніх справ, в Україні з 2005 року кількість загиблих на дорогах перевищила 74 тис. людей. Кількість травмованих – понад 600 тис. Дорожні пригоди є однією з найпоширеніших причин смертності серед дорослого населення і другою причиною смертності дітей у віці від 5 до 14 років.
З метою подолання цієї негативної тенденції в Кабінеті Міністрів була створена спеціальна Координаційна рада з питань безпеки руху, розроблені і затверджені нові норми будівництва доріг, а також затверджена і започаткована програма розбудови інфраструктури безпеки «500-500-1000». Програма передбачає будівництво безпечних переходів, острівців безпеки та інших об’єктів.