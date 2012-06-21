Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав дводенний офіційний візит до Грузії та та відкриє пам’ятник Лесі Українці в Кахетії, йдеться у повідомленні прес-служби уряду.
Як зазначили в прес-службі, глава уряду проведе переговори з Президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, Прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, Головою Парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, візьме участь у великому економічному Форумі «Один пояс — один шлях».
Крім того повідомляється, що Гройсман відвідає Центр реабілітації військових, де проходять лікування українські військові, та відкриє пам’ятник Лесі Українці в Кахетії.