Президент України Володимир Зеленський заявив, що для формування ідеальної команди та позитивного іміджу країни у владі повинні будуть зміниться ще багато кадрів.
Про це він заявив у інтерв’ю ізраїльському 9 каналу.
«Я впевнений, що нас чекає велика подорож у кадрові зміни, і це нормально. Треба міняти, міняти, міняти. Підбирати ідеальну команду», – заявив президент.
Зеленський зазначив, що він хоче завершити війну в Україні та зруйнувати образ країни, в якій «корупціонер сидить на корупціонері».
«Я хочу завершити війну, хочу поміняти імідж України, яким займалися всі навколо, показуючи, що це корупційна країна і тут корупціонер на корупціонері. Ми зміною людей, зміною еліт, зміною уряду показуємо це, що ми інша країна. І не тільки зараз кадровими змінами, які будуть багато разів змінюватися”, – повідомив глава держави.
Президент України вірить, що за його каденції у країни буде сформований новий імідж.