Сьогодні відзначає ювілей визначний державний діяч, Герой України, один із фундаторів національної банківської системи, основоположник української грошової одиниці, екс-голова Національного банку України Володимир Стельмах. Уродженець Сумщини, він крізь роки проніс любов до малої батьківщини і залишається великим патріотом України.
Протягом десятиліть Володимир Семенович працював у банківській системі поза межами України, але у складний для неї час повернувся на Батьківщину і став одним з керівників Національного банку. Володимир Семенович користується серед українських і зарубіжних банкірів беззаперечною повагою, заснованою на неймовірній силі духу, масштабному мисленні, високому професіоналізмі, послідовності переконань, чесності, вмінні обстоювати інтереси України на міжнародному рівні.
Дорогий Володимире Семеновичу! Ми й надалі чекаємо від вас мудрих порад, теплих батьківських слів і бажаємо повноцінного довголіття, нових ідей щодо розвитку авторитетної й ефективної банківської системи в ім’я процвітання України.
В. Ющенко, С. Вовченко, О. Деркач,
В. Клименко, В. Шакун, Ф. Шпиг