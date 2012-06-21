Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Волонтери Червоного Хреста активно підключилися до роботи для попередження поширення коронавірусної інфекції. У період карантину волонтери Луганської обласної організації розповсюдили 26800 примірників друкованих матеріалів щодо запобігання розповсюдження COVID-19.
Пошито понад 2 тисячі захисних масок і розповсюджено серед бенефіціарів Червоного Хреста. Лише у квітні волонтери розвантажили, розфасували продовольчі набори у співпраці з органами соціального захисту, усього таку допомогу на Луганщині отримали уже 1905 одиноких людей похилого віку та осіб з інвалідністю.
«Наше Товариство за 102 роки діяльності утвердилося, як гуманітарна організація, куди люди можуть звернутися за підтримкою у найскрутніші часи»,— підкреслює голова Луганської обласної організації Національного Товариства Червоного Хреста України Ольга Кудаєва.