Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вже кілька днів у Харкові працює волонтерська «гаряча лінія», завдяки якій жителі області можуть запитати у операторів про стан епідемситуації в регіоні, розпитати про симптоми захворювання на коронавірус та дізнатися, що їм треба робити в разі підозри на інфікування, а також звернутися за допомогою.
У волонтерському центрі, який поки що працює з 9-ої до 18-ої години, наразі задіяно 5 операторів, які пройшли відповідну підготовку і справляються з нинішнім навантаженням. Але вже невдовзі кол-центр, створений на базі контакт-центру компанії Dealist Solutions, планує перейти на роботу в режимі 24 години 7 днів на тиждень.
Керівник Благодійного фонду «Харків з тобою» і Центру допомоги «Стоп COVID-19» Андрій Шейнін відзначив, що оператори кол-центру користуються інформацією виключно з офіційних джерел: ВООЗ, МОЗ, НСЗУ тощо.
На «гарячу лінію», як пояснив представник Dealist Solutions Сергій Чебушев, телефонують переважно люди похилого віку, які не виходять на вулицю і яким потрібно допомогти купити їжу, якісь побутові речі. В цьому й допомагають їм більше 800 волонтерів, об’єднаних облдержадміністрацією.