Жителі селищ Тепле, Ніжньотепле, Верхній Мінченок, Петропавлівка, Передільське, Станиця Луганська, Плотина та Ольхова тепер можуть отримати базову медичну допомогу та обстеження, використовуючи нове та більш зручне обладнання (тонометр, глюкометр, інфрачервоний термометр, пікфлуометрія, бактерицидна лампа, електронні ваги для новонароджених).
Як повідомляє команда Схід-SOS, список цих наборів медобладнання почали обговорювати та визначати ще з 2017 року спільно з сільськими фельдшерами і лікарями. Тоді в ході спілкування стало зрозуміло, що в медичні установи, що знаходяться в сільській місцевості, сучасне медичне обладнання доходить в останню чергу, а «швидка» може навіть і не доїхати. Тому фокус підтримки перемістився саме на малонаселені населені пункти, а з огляду на потреби населення, вибрали обладнання, яке найбільше використовується при обстеженні хворих.
Днями команда волонтерів Схід-SOS передала разом з MTU Mondo медичне обладнання для восьми сільських амбулаторій та фельдшерських пунктів, розташованих уздовж лінії фронту в Станично-Луганському районі.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»