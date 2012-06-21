Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Понад 130 добровільних помічників із різних куточків України номінувалися на волонтерську премію «Євромайдан SOS 2018» у рамках відповідного конкурсу, церемонія нагородження якого відбулася в Києві.
Але нагороди одержали лише кращі з кращих.
З-поміж них – студентка – майбутня журналістка керівник волонтерського руху Сумського державного університету Анастасія Вихрова.
На рахунку дівчини та її численних помічників – десятки і сотні благодійницьких вчинків і справ.
Зокрема, допомога геріатричним пансіонатам, інтернатам та дитячим будинкам Сум, учасникам АТО, центрам реінтеграції для бездомних, перетримки тварин, благоустрій та прибирання території міста.
Не всі вимірюються грошима чи якимись матеріальними цінностями, адже за багатьма – поклик щедрої душі, готової подати руку допомоги.
Як говорить студентка, їй подобається організовувати та проводити різноманітні благодійні акції. Переконана, що й надалі ця сторона її діяльності залишатиметься однією з головних.