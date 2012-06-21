У гостях у бійців 37-го запорізького окремого мотопіхотного батальйону 56-ї бригади Збройних сил України, які виконують бойові завдання у зоні проведення АТО, побувала запорізька делегація. Прикметно, цей підрозділ спочатку було сформовано як батальйон територіальної оборони Запорізької області. Згідно з указом Президента України, Запорізький регіон визначено шефом військової частини 1337.
За даними начальника штабу батальйону Володимира Поселянина, підрозділ відповідає за кілька кілометрів лінії розмежування у Волноваському районі Донецької області. Агресори постійно обстрілюють позиції запорізьких вояків із заборонених мінськими угодами важких мінометів. Як доповідає розвідка, у лавах ворога переважають найманці з Росії. Місцевих жителів здебільшого набирають до піхоти і використовують як гарматне м’ясо. Усі офіцерські посади — від командира взводу і вищі — обіймають кадрові російські військові, яким щедро платять.
Українські захисники дають гідну відсіч російським загарбникам. Останнім часом убито та поранено до півсотні терористів, знищено чимало ворожої техніки. Командування налагодило постачання продуктів, зимового одягу, матеріально-технічне забезпечення. Проте відчувається нестача запчастин і гуми для військової техніки.
— Подвиг бійців 37-го батальйону увійшов в історію Запоріжжя, — звернувся до наших вояків заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко. — Почавши шлях на Майдані, ви зірвали кремлівський сценарій і захистили наше місто. Ви завжди будете оточені увагою й турботою всієї запорізької громади.