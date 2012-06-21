Коли «Урядовий кур’єр» лиш спинався на ноги і вчився говорити, вона була поруч. А редагуючи наші перші тексти, які й так здавалися бездоганними, ніжно казала «Напишімо ліпше отак!»
Сьогодні редакційний колектив щиро вітає з ювілеєм Лесю Петрівну Онищенко, яка стояла біля витоків створення й становлення «Урядового кур’єра», багато років творчо і натхненно працювала над газетними текстами, доводячи їх до досконалості. А нині з особливим сумлінням передає свій багатий досвід і знання молодим колегам.
Народилася ювілярка 12 вересня 1938 року у Фастові на Київщині. Батьки — українські інтелігенти першими прищепили їй любов до слова. Згодом Леся із золотою медаллю закінчила середню школу, здобула вищу філологічну освіту в Чернівецькому держуніверситеті. Працювала на освітянській ниві і в культурі, та доля покликала пильнувати друковане слово. З 1983 року Леся Петрівна працювала в республіканських, загальнонаціональних виданнях на посадах коректора, старшого коректора, літературного редактора. Разом із чоловіком Миколою Берником, відомим журналістом і головним редактором медичних видань, виростили трьох доньок — Ольгу, Мирославу, Валентину, для яких журналістика і видавнича справа також стали справою життя.
Трудовий колектив «Урядового кур’єра» висловлює Лесі Петрівні вдячність за багаторічну сумлінну працю в нашій газеті, високий професіоналізм і щире товариське спілкування. Зичимо міцного здоров’я на многії літа!