Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять захисників, які загинули в боях за село Мощун, що стали переломним етапом під час російського наступу на Київ на початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

Глава держави встановив лампадку біля стели на території меморіалу «Янголи Перемоги» та поспілкувався з рідними й близькими загиблих воїнів.

«Це дуже важливо і правильноК— вшановувати пам’ять героїв, які захистили Мощун, Київщину і всю Українську державу. Ми вдячні вашим рідним та близьким. Дуже шкода, що їх з нами немає. Проте вони є в нашому житті, нашій історії. Дякуємо, що захистили Україну. На жаль, такою високою ціною», — сказав Володимир Зеленський.

Президент окремо подякував за службу та всі ці роки боротьби з російською агресією присутнім на церемонії захисникам, які брали участь у боях за Мощун.

«Бажаю всім перемоги. Надзвичайно важливо, щоб війна закінчилася справедливо. Дуже суттєво, щоб хлопці не просто так віддали свої життя. Ми вшановуємо всіх, кого ви знали, і тих, хто, може, невідомий. Головне, що відомо нам усім: вони всі зробили найголовніше: ми тут, ми живі, Україна живе, діти наші тут. Це справді найголовніше», — наголосив глава держави.

Село Мощун стало одним з основних оборонних рубежів Києва. російські окупанти мали намір прорватися через нього до столиці, використовуючи маршрут Гостомель — Буча — Ірпінь. Але 21 березня 2022 року ЗСУ повністю витіснили російські війська з Мощуна.

Джерело:

Офіс Президента