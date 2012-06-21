Попри популярне твердження про те, що будь-яку хворобу, особливо застуду, найліпше лікує тепле червоне вино та інші міцніші напої, вчені застерігають від намагань лікувати коронавірус алкоголем.
Всесвітня організація охорони здоров’я розробила спеціальний інформаційний бюлетень для боротьби з дезінформацією, «яка поширюється через соціальні медіа та інші канали комунікації» про алкоголь та коронавірус.
«Страх та дезінформація породили небезпечний міф про те, що вживання алкоголю високої міцності може вбити вірус COVID-19. Це не так », – йдеться в повідомленні організації. Більше того, медики радять загалом для користі здоров’ю звести вживання алкоголю до мінімуму, а особливо під час пандемії COVID-19.
«У Європі алкоголь вживається в надмірній кількості, що призводить до великої кількості жертв», – заявила керівниця програми з питань вживання алкоголю та незаконного споживання наркотиків ВООЗ Каріна Феррейра-Борхес. Вона наголосила, що під час пандемії COVID-19 споживання алкоголю людьми, які перебувають довгий час у замкненому просторі, може призвести до шкоди не лише для їхнього здоров’я, а й для людей, які живуть з ними поруч.
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«Урядового кур’єра»