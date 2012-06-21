80 відсотків антибіотиків у світі використовується у тваринницькому секторі. При цьому антибіотики часто дають абсолютно здоровим тваринам — щоб підтримати їх швидкий ріст та запобігти захворюванням. Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Експерти ВООЗ закликають фермерів і представників харчової індустрії припинити використовувати антибіотики без необхідності. Адже лікарські препарати накопичуються в м'ясі тварин і потрапляють в організм людини. Внаслідок цього у людей розвивається стійкість до антибіотиків.
«Резистентність до антибіотиків — серйозна загроза для громадської охорони здоров'я. У сформованій ситуації багато бактеріальних інфекцій більше не піддаються лікуванню. В якості прикладів можна навести інфекції сечовивідних шляхів, пневмонію, гонорею, туберкульоз і зараження крові. Іншими словами, існуючі антибіотики більше не можна вважати ефективними», — заявив представник ВООЗ Марк Шпренгер.
Експерти також нагадують, що антибіотики відіграють важливу роль у запобіганні супутніх інфекцій у ході лікування раку і пересадки внутрішніх органів. Розвиток стійкості до антибіотиків, підсумовують у Всесвітній організації охорони здоров'я, в окремих випадках може коштувати людині життя.
УНІАН