Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вперше заявила, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу. Але в той же час діти не мають входити в групу з більш високим ризиком перенесеного захворювання у важкій формі.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях ВООЗ на сайті організації.

У ВООЗ відзначають, що вакцинація дітей менш термінова, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і медичних працівників.

"Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID - 19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації щодо вакцинації дітей від COVID-19", - йдеться в заяві.