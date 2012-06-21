Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус закликав відмовитися від алкоголю і куріння, щоб протистояти пандемії коронавірусу SARS-CoV-2. Про це в п'ятницю, 20 березня, повідомив телеканал CNN.
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«Їжте здорову і корисну їжу, яка допомагає нормально функціонувати вашій імунній системі, обмежте вживання алкоголю і уникайте цукровмісних напоїв, не паліть. Куріння може збільшити ризик розвитку важкої форми захворювання, якщо ви будете інфіковані», – сказав Гебрейесус на брифінгу.
Він порекомендував приділяти мінімум 10 хвилин в день на фізичну активність.
«Якщо ви працюєте вдома, стежте за тим, щоб не сидіти в одній і тій же позиції довгий час. Вставайте і робіть трихвилинні перерви кожні 30 хвилин», – зазначив глава ВООЗ.
Гебрейесус зауважив, що нині коронавірус вражає як літніх людей у віці від 65 років, так і молодь і людей у віці до 50 років. Він закликав молоде покоління більш відповідально ставитися до контактів і пересувань, тому що якщо навіть людина не відчує на собі симптомом вірусу, він ставить під загрозу життя оточуючих.
Раніше Гебрейесус повідомив, що кількість випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 у світі перевищило 210 тисяч, померли понад 10 тисяч осіб.
Спалах захворювання СOVID-19, викликаного коронавірусів SARS-COV-2, вперше було зареєстровано в кінці 2019 року в китайському місті Ухань. До 20 березня захворювання поширилося у163 країнах світу.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", у коронавірусу знайшли слабке місце. Вивчивши спосіб проникнення коронавірусу SARS-CoV-2 в клітини, вчені з Китаю виявили слабке місце патогена. Відкриття дозволяє сподіватися на створення ефективних медичних препаратів, які допоможуть зупинити пандемію COVID-19.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»