Вантажний аеропорт бельгійського міста Льєж було обрано одним із восьми хабів, з яких ведеться розподілення медичних засобів, необхідних для країн, які борються з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє сайт ВООЗ. Через глобальну мережу таких хабів організація сподівається переправляти 100 мільйонів масок та одноразових рукавичок, 25 мільйонів респіраторів, 2,5 мільйона тестів щомісяця.
Окрім аеропорту Льєжу, який розподілятиме необхідні медичні вантажі у Європі, до цієї мережі входять аеропорти в Південній Африці, Об'єднаних Арабських Еміратах, Ефіопії, Гані, Малайзії, Китаї та Панамі, повідомляє газета L'Echo.
Льєжський аеропорт, який також є європейським партнером для однієї з найбільших компаній у сфері інтернет-торгівлі Alibaba, вже отримав 87 мільйонів захисних масок, призначених як для Бельгії, так і для інших європейських країн.
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