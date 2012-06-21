За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), нині в розробці знаходиться понад 70 вакцин проти COVID-19, серед них вже з’явилися три провідні кандидати. Одну вакцину розробив Пекінський інститут біотехнологій спільно з гонконгською CanSino Bio, а дві інші компанії з США. Наразі вакцини проходять випробування на людях, йдеться в повідомленні ВООЗ.
Ще 67 вакцин, розроблених вченими в усьому світі, зараз проходять доклінічну оцінку, але вже скоро також можуть перейти до етапу випробувань на людях.
При цьому повідомляється, що фармацевтична промисловість сподівається якомога більше скоротити час, необхідний для випуску вакцини на ринок і випустити її вже в цьому році. Однак представники громадської охорони здоров'я вважають, що для повної перевірки будь-якої потенційної вакцини все ж буде потрібно 12 -18 місяців.
Раніше команда вчених з Оксфордського університету заявляла, що вакцина буде готова до запуску вже у вересні. Сара Гілберт, професор вакцинології в Оксфордському університеті, сказала, що її команда «на 80 відсотків» упевнена, що їх вакцина буде працювати на основі попередньої роботи з аналогічними вакцинами. «В кращому разі, до осені 2020 роки ми отримаємо результати про ефективність вакцини з випробування фази III і про можливість виробництва великої кількості вакцини», - заявили дослідники Оксфордського університету.
У той же час ними визнається, що ці встановлені тимчасові рамки були «дуже амбітними» і багато факторів можуть перешкодити досягненню цієї мети. Наприклад, з огляду на те, що вірус дуже швидко поширюється по всій планеті, то може бути складно знайти неекспонованих людей для участі у випробуванні. Проведення ж випробувань після того, як спаде пік, може стати проблемним через те, що у багатьох людей розвинеться природний імунітет, що також може уповільнити випробування вакцини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»