24 березня – це Всесвітній день боротьби з туберкульозом (World Tuberculosis Day), метою якого є привернення уваги громадян з усього світу до проблеми цієї небезпечної для життя хвороби.
У зв'язку з цим, експерти Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) провели аналіз статистики і зафіксували, що, починаючи з 2000 року, кількість смертей від туберкульозу знизилася на 40%. 54 мільйони осіб отримали допомогу і змогли вилікуватися. Експерти вважають, що такі оптимістичні показники – це результат зусиль усіх тих, хто надає допомогу в боротьбі з туберкульозом.
Туберкульоз є інфекційне захворювання, яке викликають палички Коха. Найчастіше туберкульоз вражає легені, рідше зачіпаючи інші органи і системи.
Не дивлячись на втішну статистику, туберкульоз і раніше очолює список захворювань, що несуть за собою смертність від інфекційних хвороб у всьому світі.
Також статистика зафіксувала, що практично кожен день, майже 30 тисяч людей хворіють на туберкульоз, а понад 4 тисяч осіб помирають від нього щодня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»