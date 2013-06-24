Понад 10 мільйонів українців вимушено залишили свої домівки через збройну агресію росії, чимала кількість громадян втратила житло фізично. Наразі важко підрахувати, скільки вже його зруйновано ворогом, але очевидно, що йдеться про десятки мільйонів квадратних метрів – це тисячі багатоквартирних будинків.

Тимчасовий прихисток: модульна формула

Щоб розселити усіх, хто втратив дах над головою, треба час, і немалий. А десь жити людям необхідно вже зараз. Отже, держава шукає механізми, фінансові ресурси, міжнародну допомогу. Йдеться як про швидкі, але тимчасові рішення, так про і проєкти, націлені на будівництво постійного житла.

Одним з таких кроків стало затвердження 20 квітня Урядом порядку формування фондів житла для тимчасового проживання. Це рішення розширює механізми забезпечення житлом вимушених переселенців і є частиною комплексної роботи влади з вирішення проблем ВПО. Кабмін тут затвердив порядки формування фондів житла для тимчасового проживання, його облік і надання його внутрішньо переміщеним особам та подальшого викупу, визначив як будувати таке житло.

На спеціальній нараді з питань відбудови житлової інфраструктури, яку нещодавно скликав Володимир Зеленський, серед найбільш реальних проєктів тимчасового житла для населених пунктів, що постраждали від війни, називалися спеціальні модульні містечка, в яких можна мешкати тривалий час. Разом з тим, Президент наголосив, що всі проєкти відновлення чи розбудови житлової інфраструктури слід спрямувати на повернення українців додому.

Зведення модульних будинків масштабного типу для тривалішого проживання, де можуть поселити до 1 тис. ВПО, в Україні вже триває. Тут мешкатимуть люди, які забажають лишитися у місцевих територіальних громадах надовго. Важливо, що міжнародні партнери готові допомогти цьому регіону із спеціалістами та необхідним обладнанням.

Нині обласні адміністрації у визначених регіонах уже отримали завдання швидко виділити землю під будівництво тимчасового житла для переміщених осіб. Також регіональна влада зараз складає списки осіб, які потребують першочергового отримання прихистку. Це, передусім, ті, хто змушений перебувати у найгірших умовах: спортзалах, школах тощо.

Як згадані програми й ініціативи впроваджують, можна побачити на прикладі Львова, де за підтримки Уряду Польщі вже відкрито контейнерне містечко для переселенців. Також громади регіону сформували єдину базу із 92 ділянок площею понад 582 га, де можна почати будувати житло переселенцям. Уже визначилися з подібними ділянками й в інших регіонах: у Полтаві, Кропивницькому тощо.

Житло надовго: швидко, але якісно

Вже відомо, що новобудови споруджуватимуть у регіонах, де не тривають бойові дії. Будуватимуть згідно із типовими проєктами, застосовуючи сучасні технології швидкого будівництва. Фінансуватимуть роботи за рахунок держави, коштів статутного капіталу Держмолодьжитла, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, інших джерел.

Попри те, що війна ще триває, держава розпочинає будівництво постійного житла для тих, хто його втратив через бойові дії. Такі оселі зводитимуть у 10 регіонах, перевагу нададуть проєктам, які можна завершити за 3-4 місяці. Усі ці квартири (переважно одно й двокімнатні) планують пропонувати одразу з ремонтом, меблями і побутовою технікою.

Наразі вже тривають перемовини з будівельниками в регіонах, щоб вони надали варіанти будівництва дешевого і водночас якісного житла. Масштаби задачі – декілька десятків тисяч квартир, перші з яких планують заселяти приблизно через чотири місяці.

Інший вихід із ситуації - викуп ще не введених в експлуатацію, але фактично готових будинків. Планується, що у найближчий місяць держава почне їх викупати і надавати переселенцям.

До процесу долучаються не лише міжнародні партнери, а й український бізнес. Компанії дедалі активніше заявляють про технології, які дозволять звести житло в дуже стислі терміни (навіть за лічені дні) та максимально економно – але без зниження якості житла.

Що робити, коли війна залишила без даху над головою?

Передусім, не впадати у відчай. Слід розуміти, що держава готується забезпечувати українців компенсацією за пошкодження та знищення їхнього житла під час війни. Зокрема, йдеться про надання житлоплощі з обмеженням до 150 кв. метрів замість коштів. Планується також, що люди, які втратили житло, зможуть отримати грошову компенсацію з обмеженим правом використання (на ремонтні роботи, будівництво чи купівлю нового житла). Її розмір визначатимуть після оцінки втраченого майна чи його пошкоджень.

Нагадаємо, що з 30 березня у застосунку «Дія» можна подати заявку про пошкоджене житло під час повномасштабного вторгнення рф в Україну і податися на програму з відновлення житла.

Пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій