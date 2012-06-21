Кажуть, курчат восени лічать. Та, скажімо, в селі Кримське Луганської області, з околиць якого можна розгледіти позиції ворожої сторони за лінією розмежування, очікують, що й у вересні представники громадської організації «Країна вільних людей» привезуть живий вантаж, який квокче, ще для 90 подвір’їв. Люди з нетерпінням чекають на допомогу, яку надають в межах першої частини проєкту «Надзвичайна підтримка сільськогосподарських засобів до існування у важкодоступних районах уздовж лінії розмежування». Громадські активісти роблять це спільно з Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (FAO) за фінансування Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації ООН (CERF).
«Ця громадська організація працює з нами вже не перший рік. Привозять та роздають курчат і корми. Цьогоріч 41 родина, переважно інваліди та матері-одиначки, вже отримали таку допомогу. Їм видали по тридцять добових курчат. Але активісти сказали, що буде й другий транш. Тож ми вже склали списки на 90 сімей. Хоча загалом тих, хто потребує допомоги і хотів би отримати курчат, майже триста дворів. Довелося вибирати найбільш нужденних», — розповідає заступник голови військово-цивільної адміністрації села Кримське Наталя Чихачова.
За інформацією представників громадської організації «Країна вільних людей», допомогу вже отримали 930 сімей з Донецької та Луганської областей, які живуть у межах п’яти кілометрів від лінії фронту. Для багатьох із них розведення домашньої птиці — єдина можливість отримати яйця та м’ясо.
Як гуманітарну допомогу роздавали чеських курчат породи «домінант», що має сильний імунітет. Тож якщо в курник потрапляють збудники хвороб, то птицю можна буде легко вилікувати. Це вигідно для будь-яких господарів підсобного господарства, які не завжди вміють створити для птахів правильні умови.
Найближчим часом планують видавати корми для тварин — 2200 сім’ям із прифронтових населених пунктів. За інформацією організаторів, кожне домогосподарство отримає по 150 кілограмів корму.
У співпраці з Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (FAO) на Луганщині зацікавлені. Так стверджує очільник краю Віталій Комарницький.
Нещодавно під час зустрічі з координатором програм FAO в Україні Хушнідом Саттаровим обговорювали шляхи реалізації проєкту економічного розвитку, що реалізують спільно чотири агенції ООН — ПРООН, ООН Жінки, Фонд ООН у галузі народонаселення та FAO. Розглянули і реалізацію проєкту надання надзвичайної допомоги та розвитку кластерної системи в галузі сільського господарства.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»