Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Із 26 лауреатів премії Харківської міської ради, серед яких працівники комунальних підприємств, лікарі, вчені, соціальні працівники, педагоги, спортсмени, діячі мистецтва, двірники та ін., наймолодшому з них виповнилося лише 8 років. Це шахіст Тихон Черняєв. У 2018 році хлопчик став дворазовим чемпіоном світу з шахів серед дітей віком 8-12 років.
«Ця премія стане для мене стимулом бути ще кращим і досягати нових перемог. На що я витрачу нагороду, ще не вирішив», – сказав Тихон Черняєв.
Разом з юним чемпіоном на церемонію вручення прийшла його мама Світлана Черняєва.
«Дуже зворушливо бачити свого сина, який для мене і маленький і великий одночасно, в колі лауреатів цієї високої премії. Я щаслива, що він досяг таких перемог, а у нас знайшлися сили допомогти йому в цьому і підтримати його талант. Я щиро рада, що він прославив наше місто – адже Харків гідний того, щоб його прославляти», – сказала мама Тихона.
ДОВІДКА «УК»
Премія Харківської міської ради була заснована 2009 року. За цей час її лауреатами стали понад 350 осіб. Нинішнього року за вагомий внесок у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування міська рада присудила премії у 9-ти номінаціях: «Розвиток самоорганізації населення», «Промисловість, підприємництво, будівництво, транспорт і зв’язок», «Освіта і наука», «Охорона здоров’я та соціальний захист», «Розвиток фізичної культури і спорту», «Житлово-комунальне господарство, благоустрій та екологія», «Творчі досягнення», «Зміцнення міжнародних зв’язків», «Правове забезпечення діяльності місцевого самоврядування і зміцнення правопорядку».