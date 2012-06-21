Вченим Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вдалося «воскресити» двигуни запущеної в 1977-му році міжпланетної станції «Вояджер-1», яка знаходиться зараз на відстані понад 20 мільярдів кілометрів від Землі. Робота двигунів дасть можливість NASA продовжити термін служби «Вояджер-1» на два-три роки.
Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA, передає РБК.
Востаннє ці двигуни запускалися в 1980 році.
«З цими двигунами, які все ще функціонують після 37 років простою, ми зможемо продовжити термін служби космічного корабля «Вояджер-1» на два-три роки», - заявила Сюзанна Додд, керівник проекту «Вояджер» в Лабораторії реактивного руху NASA.
Двигуни планується використовувати для коригування орієнтації апарата з тим, щоб його антени були спрямовані на Землю. Сигнал до космічного апарату йшов 19 годин 35 хвилин. Команда на запуск двигунів була дана у вівторок, 28 листопада. Про її успішне виконання вчені дізналися на наступний день, коли отримали відповідь зі станції. Для того, щоб виконати цю процедуру, вчені вивчили документацію на програмне забезпечення апарату, яке було написано на застарілій до цього часу мові програмування. Спочатку станція призначалася для дослідження Юпітера і Сатурна - «Вояджер-1» став першим апаратом, який зробив детальні знімки супутників цих планет. Максимальне зближення станції з Юпітером відбулося 6 червня 1979 року. У вересні 2013 року у NASA оголосили, що «Вояджер-1» став першим штучним апаратом, що вийшов за межі Сонячної системи у міжзоряний простір. На борту станції знаходиться золота пластина, на якій для інопланетян зазначено місцезнаходження Землі, а також записано низку зображень і звуків.