Італійський космонавт Паоло Несполі вночі з 16 на 17 листопада зафіксував на відео падіння метеорита на Землю. Відео астронавт опублікував на своїй сторінці у «Twitter».
Про це повідомляє "Space.com".
Момент входження метеорита в атмосферу був тривалістю 1-2 секунди. Астронавт назвав побачене дивом.
«І ось — найближча фіксація (польоту метеорита — прим. "NewWest Media"). Загадуйте бажання. Я вже загадав», — написав Паоло Несполі.
Метеорит пролітав над Атлантичним океаном. За словами астронавта, його розмір був не більше метра. Швидкість — близько 40 км/с. Колеги Несполі, які спостерігали за падінням метеорита, додали, що швидкість у небесного тіла була завеликою як для його розмірів. Однак метеорит не долетів до Землі — він згорів у атмосфері.
В Європейському космічному агентстві додають: зафіксований метеорит — початок метеоритного дощу «Леонід», який можна було побачити в будь-якій частині планети 17 листопада за умови безхмарного неба.