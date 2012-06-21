В Японії капітаном військового корабля вперше в історії країни стала 48-річна Міхо Отани. Вона буде командувати особовим складом з 300 осіб і морським судном, оснащеним бойовими ракетами.
Корабель охоронятиме морський кордон держави, повідомляють іноземні ЗМІ. В інформації йдеться про те, що в Японії жінки стали активніше займати високі посади у флоті. Раніше в ньому могли служити тільки чоловіки.
Нині в країні створюються військові есмінці нового типу. Вони мають спеціальні приміщення для жінок. Планується в найближчому майбутньому направити на службу у Військово-морський флот майже 10% жінок-військовослужбовців.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»