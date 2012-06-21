В Японії провели першу в світі операцію з порятунку печінки новонародженого з допомогою стовбурових клітин. Про це повідомив японський Національний центр здоров'я та розвитку дітей.
У дитини було виявлено рідкісну генетичну патологію, через яку в його крові накопичувався аміак. Врятувати малюка могла лише пересадка печінки, але через вік проводити трансплантацію було занадто небезпечно. Необхідно було дочекатися, коли дитина важитиме не менше шести кілограм.
Але чекати було не можна. Японські лікарі використовували ембріональні стовбурові клітини, щоб виростити з них гепатоцити — клітини печінки, і імплантували їх немовляті.
На шостий день життя вони ввели йому 190 мільйонів гепатоцитів прямо в ворітну вену печінки. Операція пройшла успішно, згодом ніяких побічних ефектів не виникло. Через дев'ять днів немовля перевели з реанімації у звичайну палату, а через два місяці батьки забрали його з лікарні додому.
Аналізи перед випискою показали, що концентрація аміаку в крові дитини була в межах норми навіть після того, як в його їжі з'явилося більше білка, що є головним джерелом азоту, а, значить, і аміаку в організмі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»