Працівники державного архіву Туреччини знайшли найстаріше свідчення загибелі людини від метеорита, повідомляє ScienceMag. Вони виявили три листи, в яких йдеться про вогняну кулю.
Раніше про такі випадки можна було дізнатися лише з біблійних текстів: «За часів Авраама Содом був квітучим і багатим містом, але, оскільки жителі «були дуже злі та грішні» (Буття, (1 М. 13:13)), то «пролив Господь на Содом і Гоморру дощем сірку і вогонь від Господа з неба, і поруйнував ті міста, і всю околицю, і всіх мешканців міст, і всю рослинність землі» (Буття, 1 М. 19:24). Разом з Содомом і Гоморрою були знищені також Адма і Севоїм».
Все це сталося приблизно 3900 років тому і до наших днів від цих міст нічого не збереглося.
У знайдених листах йдеться про те, що в небі над сусіднім містом були помічені кілька об'єктів, які впали з 10-хвилинним інтервалом один від одного. Листи написані місцевою владою.
Випадок, який описується у листах, стався на території нинішнього Іраку. У серпні 1888 року метеорит врізався в вершину пагорба. Від цього одна людина померла, а одна залишилася паралізованою. У знайдених листах йдеться про людські жертви, а також про те, що поля, що знаходилися поруч, постраждали від «небесного вогню». Архіваріуси, які знайшли листи, відзначають, що один з них міг супроводжуватися зразком метеорита-вбивці. Однак в архівах або музеях нічого подібного поки не знаходили. Вчені сподіваються отримати більше інформації про метеорит-вбивцю, з недавно оцифрованих архівів, де зберігаються мільйони документів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»