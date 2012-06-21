Аргентинські вчені оголосили про виявлення скам'янілої шкіри на решток крила пінгвіна, який жив на острові Сеймур в Антарктиці 43 мільйони років тому. Викопні рештки фактично були виявлені ще в 2014 році під час дослідницької місії, але детальні результати дослідження стали відомі тільки зараз, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Знайдена скам'янілість була відправлена в музей Ла-Плати, де її вивчала палеонтолог Кароліна Акоста Хоспіталеч.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пінгвіни «розмовляють» за лінгвістичними законами
Було встановлено, що скам'яніла шкіра належить Palaeeudyptes gunnari, одному з багатьох вимерлих видів пінгвінів, які жили в Антарктиді в період еоцену, який тривав від 56 до 34 мільйонів років тому. У той час Антарктида була вкрита лісом і мала різноманітну фауну. До речі, саме на острові Сеймур у 2008 році було виявлено і єдиний відомий нині науці скелет Palaeeudyptes gunnari. Пристосованість оперення давніх пінгвінів до екстремальних холодів, ймовірно, відіграла говну роль у їхньому виживанні як виду в епоху еоцену та їх нащадків у холодних морях південної півкулі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені знайшли рештки пінгвіна людського зросту
Цього разу було знайдено повністю все крило. Вчені змогли вивчити сполучну тканину, фолікули пір'я і малюнок, залишений пір'ям на шкірі. Це єдине крило Palaeeudyptes gunnari, яке будь-коли було знайдене, і перша вціліла шкура вимерлого пінгвіна, який пережив масове вимирання крейдяного періоду і став сучасним птахом, чия шкіра збереглася до наших днів.
«Скам'янілість шкіри цього крила унікальна, тому що це перший в світі збережений приклад пінгвіна з шкірою», – сказала Кароліна Акоста Хоспіталеч. «Шкіра була збережена у вигляді скам'янілості на обох поверхнях його крила, огортаючи кістки, які залишалися зчленованими в своєму первісному положенні», – додала вона.
Завдяки такому чіткому збереженню вченим вдалося проаналізувати сполучну тканину крила, а також морфологію і щільність шкірних фолікулів, з яких виростає пір'я. Це дало змогу встановити, що в порівнянні з більш великими видами сучасних пінгвінів, такими як імператорські пінгвіни, Palaeeudyptes gunnari мали менш щільне оперення, яке не допомогло б ізолювати від холоду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»