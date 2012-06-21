Вперше в історії україно-індійських відносин сторони домовилися про спільне кіновиробництво. Згідно з домовленістю, зйомки відбуватимуться на території України. Про це стало відомо за результатами візиту міністра закордонних справ Павла Клімкіна до Індії, повідомляє прес-центр МЗС.
Зокрема, Павло Клімкін провів зустріч зі своєю індійською колегою Сушмою Сварадж. Під час зустрічі вони домовилися активізувати українсько-індійський політичний діалог та обмінятися візитами на найвищому рівні у 2018 році.
«Крім того, вперше сторони вийшли на такий вельми цікавий та перспективний напрямок співпраці, як спільне кіновиробництво на території України», – йдеться у повідомленні прес-центру.