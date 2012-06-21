Найвища людина планети Султан Кесен, зріст якого становить
35-річний Султан живе в Туреччині і займається фермерством. Однак займатися фермерством дається йому важко, адже він не може пересуватися без милиць або хоча б палички. Причина його швидкого росту в пухлині гіпoфізa. Він продовжував ростати до 29 років, але лікарям вдалося зупинити цей процес.
24-річна Джоті живе в індійському місті Нагпур. Хвороба, яка зупинила її ріст – aхoндрoплaзія. Її причиною вважають гeнeтичне відхилення. Тому весь одяг дівчини виготовляється на замовлення, як і посуд, яким вона користується.
Неймовірна пара зустрілася в Єгипті на запрошення Ради з просування туризму для фотосесії, мета якої – привернути туристів в Єгипет. Поряд із Султана Джоті виглядає немовлям. Візуально здається, що жінка не більша, за його черевик. Довжина ступні Султана сягає