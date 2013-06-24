Уряд розширює підтримку для внутрішньо переміщених осіб — внесено зміни щодо надання допомоги на проживання. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Для підтримки ВПО зроблено три важливі кроки:

1) продовжено тривалість виплат — тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть одержувати державну підтримку ще на пів року довше;

2) посилено підтримку дітей з числа ВПО — незалежно від доходу родини виплату призначатимуть з 1 лютого 2026 року, якщо заяву подано до 1 травня 2026­го;

3) оновлено перегляд виплат для непрацездатних ВПО — ідеться про тих, кому раніше припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу; у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму такі люди тепер можуть подати документи на перегляд.