Уряд розширює підтримку для внутрішньо переміщених осіб — внесено зміни щодо надання допомоги на проживання. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
Для підтримки ВПО зроблено три важливі кроки:
1) продовжено тривалість виплат — тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть одержувати державну підтримку ще на пів року довше;
2) посилено підтримку дітей з числа ВПО — незалежно від доходу родини виплату призначатимуть з 1 лютого 2026 року, якщо заяву подано до 1 травня 2026го;
3) оновлено перегляд виплат для непрацездатних ВПО — ідеться про тих, кому раніше припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу; у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму такі люди тепер можуть подати документи на перегляд.
«У разі подання заяви до 1 травня 2026 року виплати буде нараховано з 1 січня 2026го. Якщо звернутися пізніше, нарахування відбуватиметься з місяця подання заяви», — зазначила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.