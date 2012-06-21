Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
За перший квартал 2020 року до Національного банку України звернулося практично 10 тисяч споживачів, які отримували ті чи інші послуги у банківській системі держави. Як зазначають НБУ, за цей же період 2019 року до регулятора звернулося 6,7 тисяч споживачів, тобто практично у півтора раза менше.
Фахівці регулятора також підрахували, що у два з половиною рази зросла кількість звернень громадян на «гарячу лінію» НБУ і за січень-березень 2020 року вона становила 5,6 тисяч. Левова частка стосувалася отримання роз’яснень щодо різних карантинних заходів та обмежень, які було введено в Україні з середини березня.
Також найчастіше споживачі фінансових послуг зверталися з проханням різного роду пояснень щодо роботи провідних та найбільших банків країни. Практично 50% звернень стосувалося питань роботи державних банків і лише 22% щодо приватних фінансових установ.
75% звернень споживачів фінпослуг стосувалися порушення їхніх прав. У Нацбанку зазначають, що головними порушеннями були такі: не точне вказування кредитної ставки, яка фактично у підсумку було вищою; приховування різного роду додаткових платежів чи різних додаткових відсотків до позик; порушення правил повернення кредитів тощо.
Чимало звернень клієнтів фінансових установ також стосувалося збільшення плати за користування платіжними картами та приховування правил зняття коштів із вкладів чи їхніх повернень з відсотками споживачам фінпослуг.