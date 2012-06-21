Верховна Рада проголосувала за «скасування» 2 травня. Відтепер Україна святкуватиме лише 1 травня як День праці. Також ВР призначила додаткове свято на католицьке Різдво — 25 грудня.
Відповідний законопроект 5496 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів» народні депутати ухвалили у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За це рішення проголосувало 237 депутатів.
Законопроект передбачає визнання 25 грудня офіційним святковим днем в Україні.
При цьому депутати підтримали пропозицію Голови Верховної Ради Андрія Парубія і ліквідували вихідний день 2 травня, щоб не збільшувати загальну кількість неробочих днів у державі.
За словами Парубія, весь світ відзначає лише 1 травня, а тому буде правильно, щоб в Україні також був один святковий день — 1 травня як День праці.
Ухвалючи рішення про встановлення 25 грудня вихідним днем, Рада виходила з необхідності забезпечити права значної частини населення України на святкування Різдва Христового 25 грудня, того дня, який відповідає їх релігійним та світоглядним переконанням, і долучити цей день до числа офіційних святкових днів України.
Згідно зі статистичними даними Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури трохи більше 23 тисяч діючих релігійних православних, греко-католицьких і деяких інших християнських громад відзначають Різдво христове 7 січня за Юліанським календарем. Водночас на сьогодні в Україні нараховується близько 11 тисяч релігійних католицьких і протестантських громад, що складає близько 30% від усіх релігійних організацій України, які святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Таким чином, значна кількість віруючих України відзначає це релігійне свято в інший день, ніж визначений на законодавчому рівні як вихідний день. Крім цього, загалом у світі більшість християнських церков відзначає Різдво Христове саме 25 грудня. Для багатьох українців така дата також є прийнятною з огляду на оптимізацію святкування релігійного свята Різдва Христового, що супроводжується постом, та світського — Нового року.
Депутати переконані, що прийняття цього законопроекту сприятиме об’єднанню та кращому порозумінню між християнськими релігійними громадами як в межах, так і за межами України, а також сприятиме оптимізації святкування Різдва Христового і Нового року.