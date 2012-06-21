DailyOverview— проект, який відкриває доступ до найпрекрасніших супутникових світлин планети Земля. Раніше подібний привілей мали тільки астронавти і фахівці космічних дослідницьких центрів, тепер у кожного з нас теж є можливість щодня відкривати для себе унікальні природні та урбаністичні ландшафти найцікавіших місць планети. Щодня на сайт DigitalGlobe додається фотографія дня, зроблена з супутникової орбіти. Ми відібрали три десятка найбільш вражаючих знімків проекту, щоб ви змогли оцінити тисячолітні діяння людства на Землі. 

1. Буртанж, Нідерланди. Буртанж - голландська село з населенням в 430 чоловік. Ця зірка була побудована в 1593 році, під час Вісімдесятирічної війни, коли Вільгельм I Оранський захотів контролювати єдину дорогу між Німеччиною і містом Гронінген. Буртанж був відновлений в 1960 році, сьогодні це музей під відкритим небом.

Барселона, Іспанія

3. Майданчик для поновлення і техобслуговування авіакосмічних апаратів в Тусоні, Арізона.

4. Центральний парк, Нью-Йорк. Він займає майже 340 га, а це 6% всього острова Манхеттен

5. Велика Китайська стіна, північ країни

6. Дезерт Шорс, Лас-Вегас, Невада. У районі Дезерт Шорс у Лас-Вегасі, штат Невада, є 3351 будинок і чотири штучних озера

7. Нова водойма в окрузі Юба, Каліфорнія

8. Житловий район у Кіллін, штат Техас. Згідно з офіційними даними, в 2013 році в США було побудовано 923 400 будинків

9. Венеція, Італія

10. Виноградники в Уельві, Іспанія. Виноградники обвивають пагорби Уельви. Клімат тут ідеальний для вирощування винограду - середня річна температура дорівнює 17 градусам, а відносна вологість — від 60 до 80%

1. Теплиці в Альмерії, Іспанія. Пластиккультура — це використання пластмасових матеріалів у сільському господарстві. Теплиці можна знайти на рівнинах і в долинах Альмерії, де вони займають майже 20 000 гектарів

12. Дуррат-аль-Бахрейн, Бахрейн

13. Вирубка тропічних лісів Амазонки, Пара, Бразилія

14. Морський термінал Ньюарк-Елізабет, Ньюарк, Нью-Джерсі, США

15. Бока-Ратон, Флорида, США

16. Курорт в Месі, Арізона, США

17. Порт Лос-Анджелеса, Каліфорнія, США

18. Пуенте-де-Вальекас, Мадрид, Іспанія

19. Сільськогосподарські посіви, Аддіс-Абеба, Ефіопія

20. Кладовище Альмудена, Мадрид, Іспанія. Це одне з найбільших кладовищ у світі. Кількість могил — близько 5 мільйонів — більше, ніж населення сучасного Мадрида

21. Острів пальми, острів гібіскуса, Майамі-Біч, штат Флорида. Це два штучних остров. Житло на цих островах одне з найдорожчих у місті, в разі урагану звідси евакуюють в першу чергу

22. Вантажна залізнична станція, Атланта, Джорджія. Південна залізниця Норфолка обслуговує 34 279 км шляхів у 22 штатах, в основному на південному сході США. Ця станція одна з найбільших: тут зареєстровано 3648 локомотивів і 79 082 товарних вагона

23. Складна транспортна розв'язка (А-3 і М-50), Мадрид, Іспанія. Шосе А-3 і М-50 зливаються в складні «петлі» на південному сході від Мадрида. Всі ці переплетіння тут називають спагетті

24. Сільськогосподарські посіви в Локсахатачі, Флорида, США

25. Брондбю, Данія

26. Рисові тераси, Юньнань, Китай. Останні 1300 років народ хани вирощує рис на приголомшливих терасах на схилах гір

27. Вирубування лісів у Національному лісі Ель-Дорадо, Джорджтаун, Каліфорнія, США

28. Едсон, Канзас, США

29. Центральні кругові зрошувальні поля, Хаіль, Саудівська Аравія. Ці кругові візерунки з'являються, коли урожай зрошують розбризкувачі, встановлені на обертових вежах

30. Національний парк Йеллоустон, штат Вайомінг, США