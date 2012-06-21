DailyOverview— проект, який відкриває доступ до найпрекрасніших супутникових світлин планети Земля. Раніше подібний привілей мали тільки астронавти і фахівці космічних дослідницьких центрів, тепер у кожного з нас теж є можливість щодня відкривати для себе унікальні природні та урбаністичні ландшафти найцікавіших місць планети. Щодня на сайт DigitalGlobe додається фотографія дня, зроблена з супутникової орбіти. Ми відібрали три десятка найбільш вражаючих знімків проекту, щоб ви змогли оцінити тисячолітні діяння людства на Землі.