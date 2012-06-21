Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У закарпатському місті Мукачево депутати ради по-своєму трактують обмежувальні заходи, запроваджені урядом. Зокрема тут з 14 квітня дозволили працювати у нинішній період майже всім магазинам. Йдеться про всі оптові й роздрібні торговельні заклади, загальна площа яких не перевищує 200 квадратних метрів. На практиці це означає, що торгівлю дозволено вести дев’ятьом із кожних десяти торговельних закладів міста.
Прийняття цього рішення, яке йде врозріз із обмежувальними заходами, що запроваджені Кабінетом Міністрів на період надзвичайної ситуації, депутати міської ради виправдовують інтересами малого бізнесу.
У міській раді офіційно не коментують прийнятого рішення, однак зі сторонніх джерел відомо: воно прийняте в інтересах орендодавців. Останні, мовляв, не хочуть втрачати плати, яку отримують від винаймачів орендних площ. (Відомо ж бо: якщо останні в час епідемії не ведуть господарської діяльності, то орендна плата не знімається).
У рішенні міської ради наголошується на додержанні санітарно-гігієнічних вимог, встановлених урядом на час карантину. Серед них — «дотримання відстані не менш ніж 1,5 метра між відвідувачами», «перебування в приміщенні не більш ніж однієї особи на 10 квадратних метрах торговельної площі», «проведення не менш ніж трьох дезінфекційних заходів (миття та дезінфекція) у приміщеннях магазинів протягом робочого дня з ретельним провітрюванням» тощо.
Втім, Мукачівська міська рада проігнорувала головну вимогу Постанови Кабінету Міністрів про заборону працювати магазинам із непродовольчими товарами. Як це відіб’ється на поширенні небезпечної інфекційної хвороби і чи виправдано ризикувати здоров’ям містян — ці запитання залишаються відкритими. Принаймні, відповідальність за дозвіл масової торгівлі лежить і на міському голові Андрієві Балозі, і на всьому депутатському корпусі.