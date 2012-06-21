C/2020 F3 NEOWISE – найяскравіша комета за останні 7 років – успішно пережила перигелій і тепер наближається до Землі, на радість усіх любителів астрономії. «Урядовий кур’єр» зібрав для читачів нашого web-ресурсу відповіді на найбільш поширені запитання про комету.

Чи видно комету там, де я живу?

Нині комету NEOWISE можна спостерігати, перебуваючи в Північній півкулі. Так що, якщо ви живете на території України, Північної Америки, Європи, Центральної Азії або Північної Африки – вітаємо! На жаль, в Південній півкулі комету побачити не вдасться.

Куди потрібно дивитися, щоб побачити комету?

Комету можна побачити в небі на північному заході – рухайтеся поглядом від ковша Великої Ведмедиці вниз і вправо. Найпростіше знайти комету за допомогою програми Star Walk 2. Просто напишіть слово «NEOWISE» в пошуковому рядку, і додаток покаже вам точне розташування комети на небі.

Коли можна спостерігати комету NEOWISE?

Комету найкраще спостерігати після заходу Сонця або перед світанком. Їдьте подалі від міських вогнів і шукайте комету в небі приблизно через годину після заходу сонця. Любителі встати раніше зможуть побачити NEOWISE приблизно за годину до сходу сонця.

У який день найкраще спостерігати комету?

17 липня 2020 року освітлення комети Сонцем було максимальним – це означає, що хвіст комети стане найбільш яскравим. Також зараз Місяць знаходиться в спадаючій фазі, що значно покращує видимість хвоста комети.

Чи видно комету неозброєним оком?

Якщо знати, куди дивитися, NEOWISE дійсно можна побачити неозброєним оком, завдяки її близькості до Землі і винятковій яскравості – комета вже досягла блиску в 1.6 зоряної величини. Однак найкраще розглядати комету за допомогою оптичних приладів.

Яке обладнання потрібно, щоб розглянути комету?

Ви можете використовувати будь-які оптичні прилади, які є у вас у наявності. У бінокль можна розглянути гарний хвіст комети. Найкраще підійде бінокль з 7-10-кратним збільшенням і діаметром лінз хоча б 50 мм. Хороший телескоп з фокусною відстанню 100-400 мм дозволить вам побачити, що, насправді, хвіст у комети роздвоєний!

Як сфотографувати комету NEOWISE?

Найголовніше, встановіть камеру на штатив – без нього фотографія вийде змащеною. Встановіть витримку від 1 до 10 секунд в залежності від фокусної відстані вашого об'єктиву. Найкраще підійде об'єктив з фокусною відстанню від 50 до 600 мм. Щоб на фотографії було менше шумів, знизьте ISO.

Чому комета називається C/2020 F3 NEOWISE?

Комета була відкрита за допомогою космічного телескопа NEOWISE, і її назвали на його честь. В імені комети також є позначення C/2020 F3. Буква «C» говорить про те, що об'єкт є неперіодичною кометою. Цифра «2020» позначає рік виявлення об'єкта. Поєднання «F3» вказує на те, що комета була відкрита в другій половині березня і стала вже третьою кометою, виявленої за ці два тижні.

Звідки прилетіла комета?

Найімовірніше, комета NEOWISE прилетіла з Хмари Оорта – це гіпотетична область на межі Сонячної системи, в якій знаходяться мільярди комет.

Чи зіткнеться комета NEOWISE з Землею?

Ні, цього не станеться. 23 липня 2020 року, коли NEOWISE буде знаходитися максимально близько до Землі, відстань від комети до нас складе 103 мільйони кілометрів, так що боятися нема чого.

Що буде відбуватися з кометою в майбутньому?

Комета NEOWISE буде поступово віддалятися від нас, стаючи все менш яскравою. В середині серпня комета почне рухатися назад до зовнішніх ділянках Сонячної системи, її буде видно тільки в телескоп. Наступного разу комету можна буде спостерігати з Землі через 6800 років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»