Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Цього літа учасники АТО та члени їхніх родин відпочиватимуть на Чорноморському узбережжі. Про це подбала ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО», яка супроводжує організацію літнього відпочинку. Вже четвертий рік поспіль на Миколаївщині реалізується цей єдиний в Україні проєкт, за яким безкоштовні путівки отримують учасники бойових дій з родинами, члени сімей загиблих воїнів.
На думку представників Асоціації, саме відпочинок разом із сім’єю дозволить бійцям пройти ефективну реабілітацію, оздоровитися, відчути підтримку рідних. В цьому році планується, що кількість путівок збережеться на минулорічному показнику. А це означає, що 1250 родин військовослужбовців з родинами зможуть отримати повноцінний відпочинок. Гарантується комплексне триразове харчування, що входить у вартість путівки.
За словами співзасновника громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО Іллі Шполянського, нині ще не визначено перелік закладів відпочинку за цим проєктом. Ймовірно, він у порівнянні з минулим роком буде розширений. Але точно це будуть бази Очакова, Коблевого, Рибаківки. Також він повідомив, що при обранні місця відпочинку, перевагу віддаватимуть тим, які мають номери із сучасними меблями, телевізорами та холодильниками. На території закладу має бути WІ FІ, безкоштовні лежаки, працювати дитячі аніматори.
Фінансують проєкт Миколаївська обласна рада, яка цього року виділила чотири мільйони коштів на путівки та Миколаївська міська рада, яка надала один мільйон вісімсот тисяч гривень.