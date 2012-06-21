1 березня Всесвітній фонд природи розпочав в Україні акцію «Разом до природи».
У трьох природних парках висадять 20 тис. саджанців лісних дерев. У Карпатському національному природному парку, Національномум природному парку «Сколівські Бескиди»та Національному природному парку «Синевир»засадять
«Щороку людство споживає більше ресурсів, ніж встигає відновити наша планета. Якщо тенденція не зміниться, то у 2030 році для забезпечення потреб нам знадобиться дві Землі», —сказала Олена Тарасова-Красієва, національний координатор фонду в Україні.