Розпочався п’ятий тиждень роботи Всеукраїнської школи онлайн. Міністерство освіти і науки анонсувало канали, що надалі транслюватимуть уроки для початкової школи, оприлюднило теми, які заплановано вивчити цього тижня, а також про вихідний 11 травня.
Згідно з повідомленням МОН, заплановано, що відтепер 1-4 класи Всеукраїнської школи онлайн транслюватимуть такі канали: 1 клас – Піксель, 2 клас – UA:Культура, 3 клас – НЛО TV, 4 клас – ПлюсПлюс.
У межах проєкту уроки для початкової школи транслюються з 9 години ранку у вівторок і четвер.
Для 5-11 класів уроки транслюються на на YouTube МОН з 10 години ранку з понеділка до п’ятниці.
Традиційно уроки для кожного класу і в день трансляції, і в записі можна знайти на YouTube МОН. Також на YouTube МОН з’являються субтитри й переклад жестовою мовою для уроків. Поступово такий супровід матимуть усі уроки каналу.
Щодо тем на цей тиждень для 5-11 класів, то з технічних причин деякі теми можуть змінюватись впродовж тижня, але це поодинокі випадки. Загалом, цей розклад дасть змогу учням і вчителям підготуватися й спланувати навчання впродовж тижня. На сайті МОН можна завантажити розклад для 5-11 класів.
Організатори проєкту отримали велику кількість звернень з проханнями не навантажувати дітей навчанням в офіційні державні вихідні. Саме тому 11 травня буде вихідним у Всеукраїнській школі онлайн, а уроки не транслюватимуть. Водночас усі теми, передбачені програмою до кінця навчального року, буде вичитано й оприлюднено.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»