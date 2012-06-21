Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Свою продукцію на Луганщині представили відомі видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Академія», «Веселка», «Знання», «Ірбіс-комікси», «Читаріум» та інші. Гості приїхали з Києва, Харкова, Маріуполя, Слов’янська, Бахмута та інших міст країни.
«Дитяча книжка є інвестицією у майбутнє», – говорить заступник міністра культури України Юрій Рибачук, який відзначив значний інтерес до україномовної літератури на Луганщині.
Мешканцям області було приємно ознайомитися з примірниками новинок українського книжкового ринку та придбати цікавинки. Крім того, читачеві завжди приємно поспілкуватися з видавцями, письменниками, поетами, художниками-ілюстраторами, бібліотекарями.
Організатором ярмарку виступила Національна бібліотека України для дітей за підтримки Міністерства культури України та Луганської облдержадміністрації.