На Донеччині вшанували майстра веселої графіки художника-карикатуриста заслуженого журналіста України Миколу Капусту, який відзначив поважне 80-річчя. У Покровську в центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка з нагоди ювілею відкрили виставку, куди ввійшли малюнки художника різних років та фотографії — зафіксовані миттєвості його довгого, цікавого і продуктивного творчого життя.
Перші малюнки Миколи Капусти було надруковано в періодиці ще на початку 1960-х. Відтоді окремі газети й журнали досі важко уявити без його веселих робіт. Із журналом «Перець» карикатурист успішно співпрацює вже понад півстоліття. А кількість центральних ЗМІ, на сторінках яких є малюнки Миколи Капусти, можна порівняти з кількістю зеленого листя однойменної овочевої культури.
Вітали ювіляра з усіх куточків веселого українського цеху та його околиць: художники, письменники, журналісти (іменинникові вручили Почесну грамоту НСЖУ), шахтарі, педагоги, бібліотекарі, медики й представники інших багатьох професій. Згадали і вшанували його також далеко за межами Донеччини й України, оскільки художник брав участь і перемагав у великій кількості міжнародних конкурсів.
Днями Микола Капуста став одним із переможців вітчизняного конкурсу карикатур, а тепер готує роботи до наступного. Тобто його енергії та працьовитості можуть позаздрити навіть значно молодші колеги. У реальному житті він, як і раніше, юний душею, дуже світлий, приємний, приязний і дотепний чоловік у розквіті творчих сил.