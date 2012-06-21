Меморіальний камінь, на місці якого буде встановлено пам’ятник видатному українському військовому і козацькому полководцеві Іванові Богуну, відкрили передостаннього дня зими в Київському військовому ліцеї, названому іменем нашого славетного предка.
Начальник військового ліцею Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук наголосив: «Коли держава героїчно обстоює свою свободу й незалежність, а найкращі сини й доньки України надійно боронять нашу землю на Донбасі, весь особовий склад ліцею робить цю справу у стінах навчального закладу». Генерал-майор висловив переконання, що перемога, безперечно, буде за нами, а країні-агресорові не вдасться здолати український народ, зламати його або залякати, адже у Київському військовому ліцеї день у день міцніє дух Івана Богуна.
Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих на сході нашої країни українських захисників і випускників ліцею, які віддали життя за Батьківщину, йдеться на сайті цього навчального закладу. Поминальний молебень провів капелан протоієрей Максим.