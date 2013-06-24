14 липня у Брюсселі відбулася третя Міжурядова конференція між Україною та ЄС, на якій офіційно відкрито переговори про вступ до Європейського Союзу за Кластером 6 «Зовнішні відносини». Цей кластер охоплює питання спільної торговельної політики ЄС, зовнішньої політики, а також безпеки та оборони.

В умовах повномасштабної війни, яку росія розв’язала проти України, цей кластер має особливе значення, адже Україна вже сьогодні робить вагомий внесок у безпеку всієї Європи.

Українську делегацію очолював головний переговірник віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. До складу делегації увійшли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс, генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов та інші.

«Відкриваючи Кластер 6 «Зовнішні відносини», ми ще раз підтверджуємо прагнення до повної імплементації acquis ЄС у межах цього кластера та продовжуватимемо цей шлях із тією самою рішучістю, яка привела нас сюди. Ми й надалі разом будуватимемо та зміцнюватимемо Європу. Адже наша мета ніколи не змінювалася. Адже майбутнє України — в Європейському Союзі. І майбутнє Європи стане ще сильнішим з Україною», — наголосив Тарас Качка.

Кластер 6 містить переговорні розділи 30 «Зовнішні відносини» та 31 «Зовнішня політика та політика безпеки і оборони». Розділ 30 «Зовнішні відносини» охоплює спільну торговельну політику ЄС та зовнішньоекономічні відносини Євросоюзу.

Ідеться також про експортний контроль, захист інвестицій, економічну безпеку та гуманітарну політику. Виконання бенчмарків (умов вступу) за цим розділом означає, що Україна працюватиме за такими самими правилами міжнародної торгівлі, як і держави­члени ЄС, а український бізнес стане ще більш інтегрованим з єдиним європейським ринком.

Розділ 31 «Зовнішня політика та політика безпеки і оборони» охоплює участь у спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС (CFSP) та спільній політиці безпеки і оборони (CSDP). Зокрема йдеться про стандарти ЄС у сфері безпеки та оборони, оборонне планування, участь у європейських оборонних ініціативах, протидію гібридним загрозам, управління кризами, контроль над озброєнням та боротьбу з незаконним обігом зброї.

Тарас Качка заявив, що Україна приймає бенчмарки, оголошені для цього кластера. Україна приймає acquis (акти права) ЄС, яке охоплює Кластер 6, та готова забезпечити його повну імплементацію до дати вступу в ЄС.

«Україна не потребує жодних спеціальних адаптацій, перехідних заходів чи періодів для жодного з розділів та критеріїв у межах Кластера «Зовнішні відносини». Це свідчить про наші послідовність у процесі вступу й рішучість повністю узгодити свою політику і стандарти з політикою та стандартами ЄС. Навіть за надзвичайних обставин, пов’язаних із тривалою агресивною війною росії, ми продовжуємо просувати реформи та виконувати наші зобов’язання щодо вступу», — зазначив Тарас Качка.

Він представив основні елементи переговорної позиції України за Кластером 6.

Джерело:

Служба віцепрем’єр­міністра