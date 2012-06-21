Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Відповідно до нового етапу впровадження положень закону про протидію рейдерству, який було ухвалено торік 5 грудня, в Україні з липня почнуть діяти нові правила стосовно поновлення дії договорів оренди землі, які було укладено раніше. Це важливо для протидії рейдерству, бо неправомірне розривання чинних договорів і укладання нових, з новими орендарями, часто фіктивними, є доволі поширеною рейдерською схемою.
Відтепер умову щодо поновлення дії договору має бути вказано у тексті самого договору. Однак це не стосується оренди земель державної чи комунальної власності за одним винятком: якщо на цих землях розташовано нерухомі об’єкти, які є власністю орендаря.
Поновлення договору за мовчазною згодою (тобто, якщо орендар не питає згоди на подовження оренди, а орендодавець не заперечує) відтепер можливе лише в разі, коли таку можливість закладено у тексті самого договору. У разі, коли там є таке положення, подовжувати діючий договір чи укладати новий не треба. Електронна система реєстру речових прав подовжить його дію автоматично.
Якщо ж якась зі сторін бажає розірвати такий договір, то має звернутися до державного реєстратора не пізніше ніж за місяць до завершення дії договору, в інакшому разі він автоматично вважається подовженим. А тепер увага: все сказане не стосується договорів, укладених чи змінених до запровадження зазначених положень.