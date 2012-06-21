Цьогоріч до вищих військових навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству оборони, прийнято понад 3500 осіб. Такі дані під час брифінгу оприлюднив тимчасово виконуючий обов’язки директора департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони полковник Вадим Артамощенко.
Цієї вступної кампанії випробування до військових навчальних закладів проводили у два етапи. Другий етап дав змогу вступити на навчання військовослужбовцям військової служби за контрактом, зокрема тим, хто не встиг подати документів вчасно, оскільки виконував бойові завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.
«За підсумками конкурсного добору на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих військових закладів за усіма рівнями військової освіти прийнято понад 3500 осіб. Найбільш умотивованою категорією вступників стали контрактники, особливо ті, хто має бойовий досвід», — наголосив Вадим Артамощенко, додавши, що кількість абітурієнтів щороку зростає.
Виконуючий обов’язки директора департаменту військової освіти, науки соціальної та гуманітарної політики Міноборони поінформував про збільшення вікового цензу для вступників. «Відтепер цивільна молодь, випускники військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, військовослужбовці, резервісти і військовозобов’язані можуть вступати до військових навчальних закладів із 17 до 30 років, — цитує слова Вадима Артамощенка прес-служба Міністерства оборони. — Після завершення навчання випускники отримують дипломи державного зразка і в подальшому працевлаштовуються у Збройних силах України та інших військових формуваннях».
Так само, як зростає кількість охочих вступити до таких ВНЗ, зростає й кількість замовлень на фахівців.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»